В Кремле рассказали о новых переговорах России и США
Россия и США планируют провести новый раунд переговоров на уровне министерств иностранных дел, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что по дипломатической теме «масса вопросов» остается нерешенной, сообщает РИА Новости.
«Запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», — сказал Ушаков Первому каналу.
Помощник президента добавил, что сейчас российско-американский диалог касается прежде всего урегулирования украинского конфликта. Он считает, что сейчас «преждевременно» говорить о развитии двухсторонних отношений Москвы и Вашингтона.
Накануне, 1 сентября, Юрий Ушаков также говорил, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп пока нет договоренности о проведении встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Политики не согласовывали ни встречу российского и украинского лидеров, ни трехсторонний саммит на высшем уровне.