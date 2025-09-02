В Кремле рассказали о новых переговорах России и США

Россия и США планируют провести новый раунд переговоров на уровне министерств иностранных дел, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что по дипломатической теме «масса вопросов» остается нерешенной, сообщает РИА Новости .

«Запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», — сказал Ушаков Первому каналу.

Помощник президента добавил, что сейчас российско-американский диалог касается прежде всего урегулирования украинского конфликта. Он считает, что сейчас «преждевременно» говорить о развитии двухсторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Накануне, 1 сентября, Юрий Ушаков также говорил, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп пока нет договоренности о проведении встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Политики не согласовывали ни встречу российского и украинского лидеров, ни трехсторонний саммит на высшем уровне.