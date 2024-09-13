В Кремле раскрыли отношение к отказавшемуся работать в РФ во время СВО Познеру

Песков: Познер остается патриотом РФ даже если негативно относится к ее политике

Известный журналист Владимир Познер может негативно относиться к происходящему в РФ, однако он все равно «убежденный патриот своей страны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сделанное на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что Познер — мэтр российской журналистики и, в частности, отечественного ТВ. У этой медиаперсоны есть последовательная гражданская позиция. Поэтому то, что Познер критикует определенные «проявления» в России — нормально.

«Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны», — добавил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Познер добился больших высот в карьере. При том, что журналистика — непростое ремесло.

Ранее Познер сообщил, что не стал работать на телеканалах западных стран, хотя ему много раз предлагали там выступать. Причина в том, что медиаперсону просили высказываться о главе РФ Владимире Путине и СВО определенным образом, а это, по его мнению, «уже не журналистика».