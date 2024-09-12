Телеведущий Владимир Познер назвал причины отказа от работы на Западе

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что отказался от работы на западных телеканалах, куда его многократно приглашали, сообщает Forbes .

«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие!» — сказал Познер.

Он подчеркнул, что западные телеканалы просили высказать «определенным образом» о российском президенте Владимире Путине и его политике. Телеведущий ответил, что «это уже не журналистика, это совсем другое».

Познер добавил, что был вынужден отказаться от работы, так как это было единственное и обязательное условие. При этом он добавил, что «очень скучает» по работе на телевидении.

О том, как складывалась жизнь журналиста и телеведущего Владимира Познера и как он дважды боролся с раком, читайте в материале РИАМО.