Владимир Познер: жизнь и карьера, борьба с раком и последние новости о здоровье журналиста

В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась жизнь Владимира Познера и как он дважды боролся с раком.

Детство и переезды Владимира Познера

Фото - © Dmitry Rozhkov. Собственная работа/Wikipedia.org

Журналист Владимир Познер родился в Париже 1 апреля 1934 года. Его отцом был эмигрант Владимир Познер, матерью — француженка Жеральдин Люттен. В первые годы жил с матерью в США, потом Жеральдин с сыном вернулись к Познеру-старшему во Францию. В 1939 году началась Вторая Мировая война, и семья Познеров была вынуждена вновь уехать в США. В Штатах Владимир Познер-старший работал начальником советского сектора отдела кино Военного департамента США, при этом сотрудничая с советской разведкой. После окончания Второй Мировой семья переехала в Германию, в советскую оккупационную зону, а в 1952 году перебралась в Москву.

Карьера Владимира Познера

Фото - © Постоянный ведущий передачи "Космический мост Минесота - Москва" советский журналист Владимир Познер./РИА Новости

В столице Владимир Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ, но по специальности работать не стал. Через 50 лет он говорил в интервью: «Горжусь, что не стал биологом — хватило ума отказаться от этого после пяти лет учебы, получения диплома, предложения идти в аспирантуру, давления со стороны родителей. Я понимал, что это не мое, что я буду несчастным человеком, если буду этим заниматься».

Владимир Познер устроился литературным секретарем к поэту Самуилу Маршаку, занимался переводами. В 1961 году снова сменил сферу деятельности и получил работу комментатора главной редакции радиовещания на США и Англию в Агентстве печати «Новости», а через 9 лет перевелся в Комитет по телевидению и радиовещанию на аналогичную должность.

Широко известен советскому зрителю Владимир Познер стал в 80-е годы, когда был ведущим телемостов СССР — США. С 1987 году Познер — политический обозреватель на Центральном телевидении и ведущий программ «Квадратура круга», «Воскресный вечер с Владимиром Познером», «Америка Владимира Познера».

С 1991 по 1997 год журналист жил и работал в США, там он вел еженедельную программу с популярнейшим американским ведущим Филом Донахью. «Американская эпопея» продолжалась до 1997 года, когда Познер вернулся в Москву. В столице он работал на радио, вел политическое ток-шоу «Времена» на Первом канале, затем стал автором программы «Познер», также на Первом. После начала СВО программа перестала выходить в эфир.

Владимир Познер имеет тройное гражданство: России, Франции и США. Семь раз он становился лауреатом премии ТЭФИ, также получил статуэтку «Ника» за фильм «Одноэтажная Америка», снятый совместно с Иваном Ургантом. Владимир Познер — обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почета, ордена Дружбы народов, кавалер ордена Почетного легиона (Франция).

Здоровье Владимира Познера и борьба с раком

Фото - © Сергей Соболев / Фотобанк Лори

Впервые Владимиру Познеру диагностировали рак весной 1993 года, телеведущему было 59 лет. «Было ощущение, что я на полном ходу влетел в кирпичную стену. Меня отбросило, я был в нокауте», — признавался позднее журналист. В этот период он жил и работал в США, коллега и друг Фил Донахью помог Познеру найти прекрасного онколога. Телеведущему провели экстренную операцию, и после периода восстановления его здоровье вернулось в норму.

«Тот факт, что у меня был рак, позволяет мне говорить: посмотрите на меня, я болел 20 лет назад и являюсь примером того, что эту болезнь можно преодолеть, если вовремя поймать ее и сделать все необходимое», — сказал Познер в интервью.

В 2013 году Владимир Познер стал послом международной программы «Вместе против рака».

В возрасте 80 лет у телеведущего диагностировали еще одно онкологическое заболевание — рак прямой кишки второй стадии. Возможность для малоинвазивной операции Познер искал в клиниках США, Израиля, Франции, в итоге остановился на германской клинике, где проводились органосохраняющие операции на роботе da Vinci. Познеру была выполнена робот-ассистированная операция, которая позволила сохранить функциональность органа.

Рано утром 18 июля телеграм-канал Mash опубликовал новость о том, что Владимир Познер госпитализирован, и по итогам обследования у него обнаружили злокачественную эпителиому кожи. Однако уже через час в различных изданиях появились сообщения о том, что эта информация не соответствует действительности.

РБК сообщил, что супруга Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла информацию госпитализации телеведущего. «Он в полном порядке. В данный момент он на международном семинаре в Стамбуле», — пояснила Соловьева.

Сам Владимир Познер также отреагировал на новость о своей болезни. В своем телеграм-канале он написал: «В СМИ появилась информация, что я попал в больницу и у меня якобы диагностировали „злокачественную эпителиому кожи“. Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров».