В Кремле прокомментировали отстранение России от членства в FIDE

Песков заявил об отстаивании интересов России в связи с отстранением FIDE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении отстаивании интересов России в связи с отстранением Федерация шахмат России из FIDE, пишет ТАСС .

«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что между Россией и FIDE были очень конструктивные отношения. возможно, речь идет о недопонимании, отметил он.

Федерация шахмат России временно отстранена от членства FIDE по инициативе Украины, глава организации получил выговор.