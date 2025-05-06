В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца

сегодня в 15:09

Песков: Кремль не считает, что поражение Мерца в I туре повлияет на риторику ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по поводу ситуации, возникшей по итогам голосования в Бундестаге, когда Фридриху Мерцу в первом туре не удалось получить нужного количества голосов для избрания канцлером ФРГ, сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили у официального представителя Кремля, видит ли Москва в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийские политики не могут заручиться поддержкой даже собственной коалиции.

У Пескова также спросили, есть ли шанс, что произошедшее повлияет на риторику западных лидеров.

«Нет, не видим, не считаем», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

За Мерца, лидера Христианско-демократического союза (ХДС), проголосовали 310 депутатов. Он не набрал необходимого большинства (316 голосов).