В Кремле приветствуют позитивную реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ
Фото - © Сайт президента России
Американский президент Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение российского лидера Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эту реакцию Трампа в Кремле оценили как положительную, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу Путина», — отметил Песков.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что на данный момент каких-то конкретных сигналов по дипломатическим каналам пока не поступало.
На встрече с Советом безопасности России 22 сентября Путин сообщил о готовности Москвы соблюдать ограничения, установленные ДСНВ, еще год после истечения срока его действия в феврале 2026 года. При этом он акцентировал внимание на том, что данная инициатива будет актуальна лишь в случае зеркальных шагов со стороны Вашингтона.
