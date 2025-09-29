В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями России и Украины нет, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что такое положение складывается не по вине РФ.

«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — сказал представитель Кремля.

РФ по-прежнему открыта к переговорам по устранению первоначальных причин конфликта с Украиной. Об этом говорил, в том числе и президент России Владимир Путин, рассказал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.

Глава РФ, при этом, отметил, что переговоры должны вестись об устранении первопричин конфликта.