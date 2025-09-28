Лавров опять предложил Украине переговоры
РФ по-прежнему открыта к переговорам по устранению первоначальных причин конфликта с Украиной. Об этом говорил, в том числе и президент России Владимир Путин, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
Глава РФ, при этом, отметил, что переговоры должны вестись об устранении первопричин конфликта.
По словам министра иностранных дел России, Москва готова вести диалог о гарантиях безопасности для Украины. Но только в том случае, если будут соблюдаться интересы РФ.
«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал Лавров.
Лавров до этого говорил, что Россия готова вести с Украиной переговоры для урегулирования в любом виде. Однако Киев до сих пор не ответил на инициативу сформировать три рабочие группы для рассмотрения военных, гуманитарных и политических вопросов, которое было предложено в турецком Стамбуле в 2022 году.
Также Путин приглашал Зеленского приехать в Москву для переговоров. Однако глава киевского режима отказался.
