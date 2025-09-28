Лавров опять предложил Украине переговоры

Лавров сказал, что Россия готова вести переговоры по украинскому конфликту

РФ по-прежнему открыта к переговорам по устранению первоначальных причин конфликта с Украиной. Об этом говорил, в том числе и президент России Владимир Путин, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости .

Глава РФ, при этом, отметил, что переговоры должны вестись об устранении первопричин конфликта.

По словам министра иностранных дел России, Москва готова вести диалог о гарантиях безопасности для Украины. Но только в том случае, если будут соблюдаться интересы РФ.

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал Лавров.

Лавров до этого говорил, что Россия готова вести с Украиной переговоры для урегулирования в любом виде. Однако Киев до сих пор не ответил на инициативу сформировать три рабочие группы для рассмотрения военных, гуманитарных и политических вопросов, которое было предложено в турецком Стамбуле в 2022 году.

Также Путин приглашал Зеленского приехать в Москву для переговоров. Однако глава киевского режима отказался.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.