В Кремле не стали комментировать иск Киева по Керченскому проливу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать иск Украины о правах в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, сообщает РИА Новости .

Песков считает, что позиция России относительно вопроса инфраструктуры страны предельно ясна и является для нее превалирующей. Глава Крымского парламента Владимир Константинов призвал киевский режим не посягать на территорию РФ, в том числе на ее территориальные воды.

23 сентября Международный арбитражный суд в Гааге начал процесс в рамках инициированного Киевом в 2016 году разбирательства против России. Украина заявила свои права на прибрежные территории в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Киев по сей день считает Крым своей территорией. Эту позицию поддерживают и многие страны Запада. При этом руководство России много раз напоминало, что жители полуострова в 2014 году самостоятельно с помощью референдума проголосовали за воссоединение с РФ.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По мнению главы польского МИД, на российском полуострове нужно провести «референдум», чтобы определить его принадлежность, но эту инициативу можно «отложить на 20 лет».