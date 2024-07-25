В Кремле не исключают переговоры с Украиной при власти Зеленского

Песков не исключил переговоры с Киевом на определенных условиях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил мирные переговоры Москвы с Киевом при власти нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, однако они возможны при определенных условиях, сообщает «Интерфакс» .

«Вопрос непростой. С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день препятствием для начала переговоров по урегулированию конфликта является нелегитимность Зеленского на посту главы государства. Также существует проблема с законодательным запретом Украины на любые переговоры с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия готова к мирным переговорам, но необходимо понять, насколько готова украинская сторона, имеет ли Киев разрешение на них от своих западных кураторов. Москве предстоит услышать еще много разъяснений.

Ранее Песков заявил, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине. Он добавил, что Москва надеется услышать от Киева разъяснения после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам.