Песков: мирный процесс решения конфликта на Украине является приоритетным
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, конфликт на Украине должен решаться в первую очередь мирным путем.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора со своим китайским коллегой Ван И заявил о готовности вести переговоры с Россией. По его словам, они должны быть направлены на достижение справедливого мира.
Как утверждает Песков, в Кремле не знают, с какой целью Кулеба сделал такие заявления, и надеются услышать разъяснения.