Песков: мирный процесс решения конфликта на Украине является приоритетным

По словам Пескова, конфликт на Украине должен решаться в первую очередь мирным путем.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора со своим китайским коллегой Ван И заявил о готовности вести переговоры с Россией. По его словам, они должны быть направлены на достижение справедливого мира.

Как утверждает Песков, в Кремле не знают, с какой целью Кулеба сделал такие заявления, и надеются услышать разъяснения.