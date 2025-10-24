В Кремле назвали «слишком затянувшейся» паузу в мирных переговорах по Украине

сегодня в 13:53

Песков: пауза в переговорах по украинскому урегулированию слишком затянулась

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «слишком затянувшейся» паузу в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся паузу», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают текущую ситуацию с мирными переговорами по Украине.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что переговорный процесс остановился в связи с нежеланием властей Украины его интенсифицировать.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что это он сорвал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

