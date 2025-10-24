В Кремле назвали «слишком затянувшейся» паузу в мирных переговорах по Украине
Песков: пауза в переговорах по украинскому урегулированию слишком затянулась
Фото - © Сгенерировано Freepik
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «слишком затянувшейся» паузу в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает ТАСС.
«Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся паузу», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают текущую ситуацию с мирными переговорами по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что переговорный процесс остановился в связи с нежеланием властей Украины его интенсифицировать.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что это он сорвал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.