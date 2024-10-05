В Киеве призвали ВСУ начать боевые действия против Белоруссии

Депутат от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что боевые действия необходимо перенести на территорию Республики Беларусь, сообщает RT .

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», — сказал Дунда.

Депутат Верховной рады выразил уверенность, что небольшие подразделения ВСУ заставят белорусскую армию сложить оружие.

Украинский политик добавил, вторжение украинских сил на территорию Белоруссии станет «большим ударом» по России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака Украины на республику послужит началом третьей мировой войны. Он отметил, что «кукловоды» из США толкают Киев к противостоянию с Минском.