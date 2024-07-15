В Киеве предупредили об «энергоморе» жителей столицы Украины
Схему распределения «импортной электроэнергии» вскрыли в Киеве
Схему распределения «импортной электроэнергии» в пользу коммерческих объектов вскрыли в Киеве, пишет РИА Новости.
В Киеве местный торгово-развлекательный центр «Гулливер» получает энергию из закупаемых правительством источников, а жители района остаются без света, сказано в публикации.
«Весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды, чтобы в такую жару у людей был свет. Ведь это реальный социоцид или энергомор», — заявил украинский экономист Алексей Кущ.
Аналитик назвал такую схему перераспределения энергии «преступной», так как «тысячи людей этого не переживут» из-за устоявшейся жары в столице Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине к 2033 году останется 35 млн человек из 52 миллионов в 1993 году.