В Киеве местный торгово-развлекательный центр «Гулливер» получает энергию из закупаемых правительством источников, а жители района остаются без света, сказано в публикации.

«Весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды, чтобы в такую жару у людей был свет. Ведь это реальный социоцид или энергомор», — заявил украинский экономист Алексей Кущ.

Аналитик назвал такую схему перераспределения энергии «преступной», так как «тысячи людей этого не переживут» из-за устоявшейся жары в столице Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине к 2033 году останется 35 млн человек из 52 миллионов в 1993 году.