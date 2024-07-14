Официальный Киев сообщил предполагаемую численность жителей Украины

На Украине к 2033 году останется 35 млн человек

На Украине к 2033 году останется 35 млн человек, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

«52 миллиона не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 миллионов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.

Специалист при этом учла в своих прогнозах население вошедших в состав России регионов.

В 1993 году на Украине насчитывалось 52 млн жителей, это исторический максимум для этой страны.