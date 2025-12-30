В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль
В Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ в нетрезвом состоянии протаранили автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора. В результате ДТП погибла женщина, сообщает РИА Новости.
Кроме того, двое пассажиров пострадали.
«В Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ на „Туареге“ устроили пьяное ДТП. Погибла женщина, ранены двое пассажиров», — рассказал собеседник агентства.
Момент аварии попал на видел. На опубликованных кадрах видно, как машина на высокой скорости врезается в автомобиль, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
