В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль

В Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ в нетрезвом состоянии протаранили автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора. В результате ДТП погибла женщина, сообщает РИА Новости .

Кроме того, двое пассажиров пострадали.

«В Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ на „Туареге“ устроили пьяное ДТП. Погибла женщина, ранены двое пассажиров», — рассказал собеседник агентства.

Момент аварии попал на видел. На опубликованных кадрах видно, как машина на высокой скорости врезается в автомобиль, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

