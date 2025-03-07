В Киево-Печерской лавре проведут секретные исследования

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Комиссия до конца мая должна проверить «наличие останков святых» в гробницах, чтобы определить их историческую и научную ценность».

Найденные артефакты внесут в специальные списки. При этом повод для работы комиссии не указан.

Сведения о работе и результатах проверки будут засекречены, указано в публикации.

Ранее в лавре снимали кулинарное шоу, это вызвало возмущение православных активистов.