В Киево-Печерской лавре проведут секретные исследования
Комиссия Минкульта Украины проверит мощи святых в Киево-Печерской лавре
Комиссия Минкульта Украины проверит мощи святых в пещерах Киево-Печерской лавры, результаты исследования засекретят, сообщает РБК.
Комиссия до конца мая должна проверить «наличие останков святых» в гробницах, чтобы определить их историческую и научную ценность».
Найденные артефакты внесут в специальные списки. При этом повод для работы комиссии не указан.
Сведения о работе и результатах проверки будут засекречены, указано в публикации.
Ранее в лавре снимали кулинарное шоу, это вызвало возмущение православных активистов.