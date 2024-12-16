Вечеринки Сатаны: депутат объяснил, зачем на Украине снимают шоу в храмах

Председатель общероссийского общественного движения «Россия православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что съемки кулинарного шоу в трапезной Киево-Печерской лавры на Украине — это насмешка над исторической памятью и культурной идентичностью, сообщает Life.ru .

«Их действия за гранью понимания и терпимости: разрушение храмов, превращение их в площадки для безумных „вечеринок Сатаны“, включение клубной музыки в святых стенах — это не просто акты вандализма, это настоящая духовная агрессия», — прокомментировал ситуацию депутат.

По его словам, для Запада и Украины православные святыни — не более чем столовая.

Ранее украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко снял выпуск кулинарного шоу в трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Это привело в негодование пользователей украинских соцсетей: они раскритиковали выпуск. В ответ ведущий назвал их «зашоренными».