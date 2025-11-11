«В Кащенко негодяя»: в Госдуме отреагировали на скандал с голым пенисом Диброва

Телеведущего Дмитрия Диброва следует отправить на лечение в психбольницу имени П. П. Кащенко за его появление на публике с голым половым членом, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. По мнению законодателя, поведение телезвезды свидетельствует о наличии у него психического расстройства, сообщает SHOT .

Милонов считает, что сперва у Диброва надо спросить, почему он показывал детородный орган на улице. Если окажется, что телеведущий нудист или проповедует особую «философию», то ему следует оголяться только на закрытой территории или «в частных Telegram-каналах», сказал депутат.

Политик добавил, что после такой выходки Диброву нельзя работать на федеральном телевидении.

«Ну, как так? Человек будет на него смотреть в передаче и будет понимать, что этот же перец ходил в таком виде негодяйском. Это признак психического расстройства, совершенно понятно. <…> А поскольку человек — псих, то его показывать неэтично с медицинской точки зрения. Ему нужно смирительную рубашку, галоперидол, больницу Кащенко», — высказался Виталий Милонов.

Накануне появилось видео с человеком, который лицом и голосом похож на Дмитрия Диброва. Мужчина попал на камеры, когда выходил из машины с голым членом и, предположительно, мастурбировал. SHOT утверждал, что кадры были сняты в Подмосковье еще летом, но просочились в Сеть только сейчас.

РЕН ТВ в собственном расследовании сообщал, что видео с предполагаемым Дибровым сняли в Москве рядом с местом, где проходила закрытая секс-вечеринка.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.