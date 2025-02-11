В Японии вернулись к риторике о «северных островах»

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«Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», — сказал политик.

Ранее в Японии глава кабмина использовал такое выражение в 2019 году, утверждает издание «Хоккайдо Симбун», на которое ссылается российское агентство.

Ранее РИАМО рассказало об истории Курильских островов.