В Японии вернулись к риторике о «северных островах»
СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по проблеме Курильских остров, сообщает РИА Новости.
«Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», — сказал политик.
Ранее в Японии глава кабмина использовал такое выражение в 2019 году, утверждает издание «Хоккайдо Симбун», на которое ссылается российское агентство.
Ранее РИАМО рассказало об истории Курильских островов.