сегодня в 10:54

В Японии считают неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отметил, что правительство страны считает неприемлемыми и несправедливыми слова российского президента Владимира Путина о том, что диалог между РФ и Японией будет возможен после смены Токио позиции по украинскому конфликту, сообщает ТАСС.

По словам генсека, правительство называет позицию РФ, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой. Он в очередной раз раскритиковал действия России на Украине.

Есимаса Хаяси отметил, что позиция японского правительства по решению проблемы северных территорий, так в Японии называют южную часть Курильских островов, и заключению мирного договора неизменна.

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun выпустила статью, в которой говорится, что властям страны пока стоит отложить переговоры с РФ по вопросу принадлежности Курил.