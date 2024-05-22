В Японии предложили забыть о принадлежности Курил до конца СВО

Японская газета Hokkaido Shimbun выпустила статью, в которой говорится, что властям страны пока стоит отложить переговоры с РФ по вопросу принадлежности Курильских островов. Обсуждать подобные аспекты будет лучше по окончании СВО на Украине, сообщает Газета.ru .

Автор материала убежден, что правительству Японии необходимо пытаться наладить сотрудничество с РФ в тех сферах, где это еще представляется возможным. В качестве примера газета приводит отрасль рыболовства.

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по „северным территориям“», — говорится в публикации японского СМИ.

Ранее журналисты отмечали, что рыбаки из Японии потеряли доступ к Курилам из‑за антироссийских санкций.