сегодня в 16:31

В Японии опровергли сообщения об отказе использовать замороженные активы РФ

Министерство финансов Японии назвало ложными заявления о том, что страна отказалась от предложения Евросоюза экспроприировать замороженные российские активы, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Ранее Politico написало, что Токио отклонил идею ЕС по использованию замороженных активов РФ. По данным издания, представитель Японии якобы резко отреагировал на просьбу Брюсселя поддержать стратегию по передаче данных средств Киеву.

Министерство финансов Японии всесторонне отрицает достоверность подобных сообщений, отметили в ведомстве. Заместитель министра финансов Ацуси Мимура назвал данные заявления ложными.

В Японии находятся замороженные российские активы на общую сумму около 30 млрд долларов. Politico писало, что отказ Токио разрушил надежды ЕС на широкую поддержку инициативы.

