Politico: Токио отклонил идею ЕС по использованию замороженных активов РФ

сегодня в 05:24

Япония отвергла предложение Евросоюза присоединиться к его плану по использованию замороженных российских государственных активов для выдачи кредита Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, сообщает «КоммерсантЪ ».

По данным издания, на территории Японии находятся российские активы на сумму около 30 млрд долларов.

Как утверждают собеседники издания, во время встречи министров финансов «Большой семерки» представитель Токио резко отреагировал на просьбу Брюсселя поддержать стратегию по передаче Киеву средств от замороженных российских активов. Отказ Японии, являющейся ключевым союзником, разрушил надежды ЕС на обеспечение широкой международной поддержки этой инициативы, отмечено в статье.

Еврокомиссия рассчитывает, что на саммите ЕС 18–19 декабря будет принято решение о присвоении 210 млрд евро российских активов. Основная их часть (185 млрд евро) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear.

