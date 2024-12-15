В Израиле утвердили план по наращиванию населения Голанских высот
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Израильское правительство утвердило план по стимулированию демографического роста в населенных пунктах на Голанских высотах. На воплощение в жизнь планов Тель-Авив направит 11,1 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Власти Израиля напомнили, что продолжается война и открыт еще один фронт в Сирии. Поэтому население Голанских высот и района Кацрина планируют увеличить в два раза.
Правительство единогласно проголосовало за план. Он позволит «укрепить поселения Голан» в области энергетики, образования, развития.
Ранее политолог МГУ Артем Косоруков сказал, что последствия ситуации на Ближнем Востоке для Израиля могут оказаться неожиданными. Арабский мир может ввести санкции против государства.