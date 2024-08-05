В Израиле назвали оправданной голодную смерть мирных жителей сектора Газа

сегодня в 21:34

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что обрекать на голодную смерть 2 млн мирных жителей сектора Газа до возвращения израильских заложников могло бы быть «оправдано с моральной точки зрения», сообщает РБК .

При этом глава Минфина подчеркнул, что мировое сообщество не позволит властям Израиля это сделать.

«Мы оказываем помощь, потому что у нас нет выбора», — сказал Смотрич в интервью изданию The Times of Israel.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонных переговоров обсудили меры по защите еврейского государства. Также стороны затронули тему военного развертывания Вашингтона.