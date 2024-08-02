Байден и Нетаньяху обсудили меры по поддержке Израиля

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонных переговоров обсудили меры по защите еврейского государства. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Стороны обсудили «оборонительные военные развертывания США».

«Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки ХАМАС и „Хезболлах“, а также хуситов», — говорится в опубликованном заявлении.

Президент США указал на важность предпринимаемых усилий по снижению напряженности в регионе.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян рассказал РИАМО убийство главы политбюро ХАМАС Хании сейчас играет на руку премьеру Нетаньяху, особенно на фоне критики, которой он подвергается во время длительной операции в Секторе. Газа.