В Италии вспыхнул скандал из-за Трампа-младшего и убийства редчайших уток

В Сети появилось видео, на котором запечатлен сын президента США Дональда Трампа после, как считают некоторые итальянские депутаты, незаконной охоты на редких уток в Венеции. После публикации видео и подозрения Трампа-младшего в браконьерстве вспыхнул скандал, дело намерены довести до парламента, сообщает итальянская газета La Repubblica .

По данным издания, в декабре 2024 года Дональд Трамп-младший отдыхал в Венеции со своей новой девушкой и друзьями. После этого на одном из сайтов обнародовали интервью с сыном президента США, рядом с которым лежали мертвые перепела и утки.

Региональный советник итальянской политической партии «Зеленая Европа» Андреа Занони заявил, что на видео Трамп-младший запечатлен, предположительно, в Особой природоохранной зоне «Нижне-средняя лагуна Венеции».

«В одном из кадров видео Трамп, по-видимому, описывает подстреленных уток, среди которых на переднем плане можно увидеть огарь — очень редкую утку во всей Европе с почти полностью ржаво-оранжевым окрасом», — заявили в партии.

В Италии подозревают, что сын главы США занимался браконьерством в охраняемый зоне и участвовал в отстреле редких красных уток.

Депутат «Зеленой Европы» Луана Занелла уверена, что на кадрах с убитыми животными изображен именно сын президента США Дональда Трампа.

Итальянские парламентарии просят министра окружающей среды Пичетто Фратину дать разъяснения по ситуации и официально ответить, участвовал ли Трамп-младший в отстреле редких уток. О ситуации хотят заявить в парламент.