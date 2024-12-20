В Италии Путина назвали вторым политиком в мире по уровню влияния
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Институт международных политических исследований (ISPI) провел опрос общественного мнения. Его результат показал, что в Италии президента России Владимира Путина считают вторым в мире политиком по уровню влияния, сообщает ТАСС.
Самым влиятельным политиком оказался избранный президент США Дональд Трамп (39%), при этом 38% опрошенных считают, что его избрание стало плохой новостью для всего мира и Евросоюза. 22% признались, что связывают с правлением республиканца лучшие надежды на будущее.
За Путина свои голоса отдали 17%, 16% проголосовали за американского бизнесмена Илона Маска, 13% — за Папу Римского Франциска. 5% голосов получил председатель КНР Си Цзиньпин и 4% — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
22% итальянцев хотят скорейшего мира на Ближнем Востоке и Украине. 42% считают, что Киев должен пойти на мир даже с территориальными уступками. Военные поставки Украине поддерживают только 13% жителей Италии.
Ранее Путин после программы «Итоги года» в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным пояснил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сейчас.