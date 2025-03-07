В Италии предложили косвенно принять Украину в НАТО
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе, сообщает РИА Новости.
Мелони на полях саммита ЕС в Брюсселе высказалась против отправки европейских армий на Украину.
Также, по ее словам, несвоевременным является вопрос об использовании миротворческих сил при разрешении конфликта.
Политик предложила использовать статьи о коллективной обороне Североатлантического блока для выхода из боевых действий.
«Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», — сказала Мелони.
При этом она не предложила механизм использования этого положения НАТО.
Ранее Мелони высказала проамериканскую позицию по урегулированию украинского кризиса после экстренного саммита ЕС во Франции.