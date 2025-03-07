В Италии предложили косвенно принять Украину в НАТО

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Мелони предложила распространить на Украину статью о коллективной обороне

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе, сообщает РИА Новости .

Мелони на полях саммита ЕС в Брюсселе высказалась против отправки европейских армий на Украину.

Также, по ее словам, несвоевременным является вопрос об использовании миротворческих сил при разрешении конфликта.

Политик предложила использовать статьи о коллективной обороне Североатлантического блока для выхода из боевых действий.

«Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», — сказала Мелони.

При этом она не предложила механизм использования этого положения НАТО.

Ранее Мелони высказала проамериканскую позицию по урегулированию украинского кризиса после экстренного саммита ЕС во Франции.