Премьер Италии Мелони осталась недовольна встречей во Франции по Украине

Как пишет издание Sole 24 Ore, ранее в Париже собрались представители некоторых стран ЕС и Великобритания. Политики обсудили ситуацию на Украине. Одной из тем разговора был вопрос отправки войск Киеву.

Мелони считает, что в целом данная встреча прошла в «антитрамповском формате». При этом, она уверена, что ЕС должен помогать Штатам добиться урегулирования конфликта, а не противодействовать усилиям президента США Дональда Трампа.

Кроме того, она добавила, что на встрече в Париже были не все члены Евросоюза. По ее мнению, на подобные обсуждения в первую очередь нужно приглашать те государства, которые расположены ближе всего к Украине.