В публикации подчеркивается, что новая российская разработка должна вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну на Украине с целью «вызвать крах России».

Автор статьи отмечает, что Запад должен руководствоваться «безропотным реализмом» в отношениях с Москвой не только из-за крупнейшего арсенала ядерных боеголовок, но и потому, что Россия располагает ракетой «Буревестник», не имеющей аналогов у западных держав.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, продемонстрировав высокие возможности по преодолению систем ПРО и ПВО. Ранее российский лидер также сообщил о испытаниях подводного аппарата «Посейдон», подчеркнув его уникальность и превосходство по мощности над ракетой «Сармат».