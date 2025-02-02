Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что европейские страны осознают необходимость восстановления отношений с Россией после завершения украинского конфликта.

«Мы все осознаем, что когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с РФ и мы должны восстанавливать отношения с Россией», — сказал Альбарес в интервью газете El Diario.

Он подчеркнул, что процесс восстановления отношений между Евросоюзом и РФ должен быть основан на взаимном уважении и равенстве между странами.

Дипломат добавил, что схожий момент произошел при падении Берлинской стены. В ближайшее время ЕС необходимо принять решение, «куда идти в ближайшие десятилетия».

Ранее итальянское издание Il Sussidiario сообщало, что страны Евросоюза нуждаются в российском газе. Об этом хорошо известно, как Брюсселю, так и президенту России Владимиру Путину.