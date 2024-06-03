В Хельсинки заговорили о возобновлении работы финско-российского канала

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Сайменский канал между Финляндией, Россией и Балтикой могут запустить вновь

Арендованный Хельсинки Сайменский канал между Финляндией, Россией и Балтикой могут запустить вновь после прекращения движения, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Финляндия с 15 апреля фактически запретила судоходство по Сайменскому каналу из-за якобы увеличения количества нелегальных мигрантов, которые использовали такой способ пересечения границы.

«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды», — сообщил руководитель администрации Сайменского канала Сеппо Кюккянен.

Он уточнил, что речь не идет об открытии границы между Россией и Финляндией.

Сайменский канал соединяет озера Сайма в Финляндии и Балтийское море. Частично проходит по территории России и управляется Хельсинки на праве аренды.