В Харьковской области выявили четырех французов, подозреваемых в наемничестве

На Харьковщине выявили четырех граждан Франции, которых разыскивают за наемничество. Их подозревают в совершении особо тяжких преступлений в регионе, сообщается в Telegram-канале управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.

Джонатан Будерлик родился 6 июля 1991 года во французском Па-де-Кале. С 2016 по 2018 год служил водителем в артиллерийском полку.

Жан-Батист Бессон 1999 года рождения был курсантом Национального военного училища Prytanée в Ла Флеше в 2014–2015 годах. Затем с 2016 по 2018 год служил в 501-м танковом полку французской армии.

Сидней Баллестер с 2021 года служил в Вооруженных силах Франции. Службу проходил 152-м пехотном полку в Кольмаре.

Корте Франк Мишель Микаель 1991 года рождения — экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения французских Сухопутных войск.

Все четверо подозреваются в наемничестве и участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Каждому из них по российским законам грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее гражданина Белоруссии Яна Дюрбейко заочно арестовали в ДНР за наемничество. С февраля по июль 2022 года гражданин Белоруссии воевал за Украину.