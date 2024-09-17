Россия разыскивает белорусского наемника, воюющего за ВСУ

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Гражданина Белоруссии Дюрбейко заочно арестовали в ДНР за наемничество

В ДНР будут заочно судить 28-летнего белоруса Яна Дюрбейко по обвинению в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ, сообщает «Царьград» .

В Генпрокуратуре России считают, что с февраля по июль 2022 года гражданин Белоруссии воевал за Украину.

Российские правоохранители заявили, что Дюрбейко получил за наемничество зарплату, эквивалентную более чем 300 тыс. рублей. Предполагаемый «солдат удачи» заочно заключен под стражу, он находится в международном розыске.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Яна Дюрбейко. Уголовное дело в отношении 28-летнего белоруса передано в Верховный суд ДНР.