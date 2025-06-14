В Хайфе горит нефтеперерабатывающий завод

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IRNA: НПЗ в Хайфе поражен в ходе удара иранских ракет

В ходе крупномасштабной комбинированной атаки иранские силы нанесли удар по стратегически важному нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщают СМИ со ссылкой на агентство IRNA.

На предприятии возник сильный пожар, информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

По данным израильских источников, атака осуществляется с применением баллистических ракет и ударных беспилотников

Этот удар стал частью ответных действий Ирана после недавних израильских авиаударов по иранским ядерным объектам. Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе входит в число критически важных объектов энергетической инфраструктуры Израиля.

Израильская система ПРО «Железный купол» приведена в состояние полной боевой готовности. В ряде районов страны объявлена воздушная тревога, жителям приказано немедленно укрыться в защитных сооружениях.