Тегеран обозначил возможные мишени новых ответных ударов

Тегеран официально обозначил стратегические цели на территории Израиля, которые могут подвергнуться атакам в случае дальнейшей эскалации, сообщает Bloomberg .

Согласно обнародованной информации, под прицелом оказались жизненно важные инфраструктурные и энергетические объекты еврейского государства.

Среди потенциальных целей названы крупнейший международный аэропорт Бен-Гурион, через который проходит основной поток пассажирских и грузовых перевозок, а также стратегический порт Хайфы, играющий ключевую роль в экономике и обороне страны. Особое внимание иранская сторона уделила энергетическому сектору, включив в перечень газовый терминал в Ашкелоне и электростанцию «Орот Рабин», обеспечивающую пятую часть энергопотребления Израиля.

Наиболее тревожным пунктом стало упоминание ядерного объекта в Димоне, который неоднократно становился мишенью для ракетных атак со стороны палестинских группировок. Этот шаг Тегерана свидетельствует о готовности перевести конфликт в новую, более опасную фазу.

Данное заявление прозвучало в ответ на серию израильских авиаударов по иранским ядерным и промышленным объектам. Военные аналитики предупреждают, что реализация этих угроз может привести к катастрофическим последствиям для всего Ближневосточного региона и спровоцировать глобальный энергетический кризис.