В Иране горит газоперерабатывающий завод «Фаджр Джам»

Израильские ВВС атаковали газоперерабатывающий завод «Фаджр Джам» в провинции Бушер на юге Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на министерство нефти страны.

Объект связан с крупнейшим нефтегазовым месторождением «Южный Парс», играющим ключевую роль в энергетике Исламской Республики. По данным ведомства, целью удара стали 14-я фаза комплекса «Южный Парс» и сам завод, где перерабатывается газ с нескольких месторождений. На данный момент пожар удалось локализовать.

Месторождение «Северный/Южный Парс», расположенное в Персидском заливе, является одним из важнейших в регионе: его северная часть принадлежит Катару, а южная — Ирану. Атака на инфраструктуру объекта может серьезно ударить по экспортным возможностям Тегерана.

Тем временем иранские ПВО продолжают отражать израильские атаки. Командующий авиабазой ПВО «Хатам аль-Анбия» Алиреза Сабахифард заявил, что за последний час были уничтожены 10 беспилотников. По данным агентства Tasnim, системы противовоздушной обороны работали в Джульфе, Мешхеде, Тегеране и других городах.

Конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться с ночи 13 июня. Стороны проводят операции «Восстающий лев» (ЦАХАЛ) и «Истинное обещание-3» (КСИР), нанося удары по ядерным, военным и инфраструктурным объектам. В ответ на действия Израиля Иран официально заявил о невозможности переговоров с США до прекращения атак.