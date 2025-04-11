В Госдуме высказались о планах Британии разместить свои войска на Украине
Фото - © Fiorellino. Собственная работа, CC BY-SA 3.0,/Wikipedia.org
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал намерения Великобритании по размещению своих военных сил на территории Украины «игрой в долгую» против России, сообщает РИА Новости.
Ранее издание The Telegraph сообщало, что Великобритания планирует разместить свои войска на территории Украины на пять лет. Главная цель для отправки западных военных на Украину заключается в подготовке и восстановлении ВСУ, а также предоставлении украинско армии «необходимой передышки».
«Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То что останется от Украины — вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком», — сказал Белик.
Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена держать крупную военную группировку на границе и ожидать агрессии соседнего государства. Это приведет к огромным расходам из федерального бюджета и снижению инвестиционной привлекательности страны. Британцы привыкли к ожиданию, веками воюя против России, поэтому предпочли «играть в долгую».
Белик добавил, что Британия и Евросоюз продолжат вводить новые санкции в отношении России и навязывать угрозу войны с киевским режимом, чтобы не допустить дальнейшего развития российского государства.