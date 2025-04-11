Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал намерения Великобритании по размещению своих военных сил на территории Украины «игрой в долгую» против России, сообщает РИА Новости .

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Великобритания планирует разместить свои войска на территории Украины на пять лет. Главная цель для отправки западных военных на Украину заключается в подготовке и восстановлении ВСУ, а также предоставлении украинско армии «необходимой передышки».

«Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То что останется от Украины — вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком», — сказал Белик.

Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена держать крупную военную группировку на границе и ожидать агрессии соседнего государства. Это приведет к огромным расходам из федерального бюджета и снижению инвестиционной привлекательности страны. Британцы привыкли к ожиданию, веками воюя против России, поэтому предпочли «играть в долгую».

Белик добавил, что Британия и Евросоюз продолжат вводить новые санкции в отношении России и навязывать угрозу войны с киевским режимом, чтобы не допустить дальнейшего развития российского государства.