Telegraph: Великобритания планирует разместить войска на Украине на пять лет
Великобритания хочет разместить свои войска на территории Украины на пять лет, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Telegraph.
Как пишет издание, главная цель для отправки военного контингента на Украину заключается в подготовке и восстановлении украинской армии и предоставлении ей «необходимой передышки».
Также возглавляемые Великобританией и Францией «силы обеспечения безопасности» могут предложить помощь в обороне неба и акватории Украины.
На прошлой неделе в Киеве прошло заседание начальников генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции, где они обсуждали «оперативные планы возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента». Это стало продолжение дискуссии в Париже 27 марта: представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности Киева после завершения конфликта.