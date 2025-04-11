Telegraph: Великобритания планирует разместить войска на Украине на пять лет

Великобритания хочет разместить свои войска на территории Украины на пять лет, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, главная цель для отправки военного контингента на Украину заключается в подготовке и восстановлении украинской армии и предоставлении ей «необходимой передышки».

Также возглавляемые Великобританией и Францией «силы обеспечения безопасности» могут предложить помощь в обороне неба и акватории Украины.

На прошлой неделе в Киеве прошло заседание начальников генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции, где они обсуждали «оперативные планы возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента». Это стало продолжение дискуссии в Париже 27 марта: представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности Киева после завершения конфликта.