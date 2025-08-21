В Госдуме высказались о месте проведения переговоров России и Украины

Есть много мест, где можно провести российско-украинский саммит, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, место встречи делегаций выберет российский президент Владимир Путин, сообщает Lenta.ru .

Законодатель отметил, что касательно площадки для встречи делегаций до сих пор сохраняется интрига. В целом, как считает Колесник, саммит об урегулировании украинского конфликта провести необходимо, но «решать вопрос все равно будет Россия».

«А вы знаете, что до последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться, потому что как Анкоридж появился в последний момент на Аляске — никто этого не ожидал — здесь, я думаю, будет такая же история», — сказал парламентарий.

Колесник также предположил, что западные страны попытаются вынудить украинского президента Владимира Зеленского отправить на переговоры делегацию. По словам депутата, самому Зеленскому нет смысла присутствовать на встрече, потому что он утратил легитимность.

«Человек нелегитимен. Он как кто там будет присутствовать? Как человек, который придумал, что он президент?» — полагает Колесник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским при проработке необходимых вопросов.

