В Госдуме указали на спорный пункт в мирном плане по Украине

Депутат Журова указала на спорный пункт в мирном плане по Украине

Обсуждаемый в СМИ план мирного урегулирования украинского конфликта из 28 пунктов в целом является сбалансированным, но отдельные его положения требуют детального пересмотра и уточнения. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Lenta.ru , акцентировав внимание на пункте, касающемся российских замороженных активов.

Журова отметила наличие в документе важных для России аспектов, в том числе пункта о защите русского языка. Однако механизм реализации «схемы с расходованием российских замороженных средств при участии США» вызывает вопросы, призналась депутат.

«Такие моменты необходимо проговорить и усовершенствовать», — подчеркнула парламентарий.

Также законодатель уточнила, что публичное и предметное обсуждение деталей плана может быть преждевременным, поскольку окончательные условия, которые устроят все стороны конфликта, еще не выработаны. Финальный документ может существенно отличаться от текущего проекта, уверена Журова.

«Но в целом я бы не сказала, что из существующего плана стоит что-то убирать, скорее уточнять», — резюмировала политик.

Ранее в Кремле заявили, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсудят во время визита в Россию спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Российские власти еще не начинали обсуждение документа с американскими коллегами.

