Президент США Дональд Трамп намеревается вырвать Украину из политического влияния Великобритании, по этой причине он будет добиваться смены власти в постсоветской республике и прекращения конфликта, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«С точки зрения внешней политики у него (у Трампа — ред.) есть практическая цель — захват у англичан политического контроля за Украиной. В том числе потому что это обеспечивает Англии критически значимые ресурсы, а без них Англия не сможет реализовывать свои глобальные проекты», — сказал Делягин журналистам.

Он добавил, что для этого Трампу нужно сменить действующую власть на Украине, а для этого нужно приостановить или вовсе прекратить конфликт на украинском направлении.

Ранее Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с украинскими ударами по нефтепроводу «Дружба» на российско-белорусской границе. Фотокопию документа, присланного в офис венгерского премьера из Белого дома, на своей странице в Facebook* опубликовал политический советник Балаж Орбан.

*Деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) запрещена в России.