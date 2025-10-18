В Госдуме прокомментировали итоги встречи Трампа и Зеленского

Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не принесли Киеву желаемых результатов в вопросе поставок крылатых ракет «Томагавк», заявил ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Парламентарий подчеркнул, что поставки американских ракет, способных поражать цели на большой дальности, так и остались на стадии обсуждения, а попытки украинской стороны добиться эскалации конфликта не увенчались успехом.

Белик обратил внимание на прозвучавшую во время встречи позицию Трампа, который открыто заявил, что Вашингтону самому необходимы эти ракеты, а их передача Киеву привела бы к опасной эскалации.

Ранее Зеленский после встречи с Трампом заявил, что стороны договорились не обсуждать вопрос поставок ракет Украине.