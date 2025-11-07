сегодня в 01:59

В Госдуме предложили увеличить пособие по беременности и родам

Фракция «Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект о значительном повышении пособий по беременности и родам.

Согласно инициативе, разработанной под руководством Сергея Миронова, размер выплаты для женщин со стажем менее шести месяцев предлагается увеличить до двукратного МРОТ.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что текущее законодательство не учитывает интересы женщин с низкими доходами, особенно в случае непродолжительного трудового стажа.

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами», — заявил Миронов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что действующая система расчета пособия на основе среднего заработка за два года часто не обеспечивает справедливого уровня материального обеспечения. Законопроект планируется внести на рассмотрение палаты в ближайшую пятницу.