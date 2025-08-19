В Госдуме предложили провести встречу Путина и Зеленского в Москве

Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно было бы провести в Ватикане или Москве, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, российская столица стала бы лучшим местом для переговоров, но Ватикан также является хорошей площадкой, сообщает «Подъем» .

Парламентарий назвал Москву самой подходящим местом с точки зрения городской красоты, безопасности, порядка и добродушности жителей. Чепа также считает, что нельзя проводить президентские переговоры в странах, которые «активно поддерживают конфликт» и стоят у первопричин украинского кризиса.

«На мой взгляд, самая удобная и надежная площадка — это Москва, самая хорошая площадка, прекрасный город, прекрасная обстановка, прекрасные люди, город защищен от и до, в этом может никто не сомневаться», — сказал Чепа.

Законодатель допустил, что «было бы красиво» провести переговоры Путина и Зеленского в Ватикане, но в таком случае принимающей стороне придется полностью обеспечить требования безопасности.

Тем временем Agence France-Presse сообщило, что президент России якобы предложил встретиться с украинским лидером в Москве, когда 18 августа разговаривал с главой США Дональдом Трампом. Зеленский, по данным агентства, ответил отказом.