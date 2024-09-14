В Госдуме предложили «где-нибудь» произвести ядерный взрыв

Депутат российской Государственной думы Андрей Колесник предложил отказаться от следования запрету на проведение ядерных испытаний. Об этом сообщает « Подъем ».

Парламентарий считает, что, если провести ядерные испытания, это позволит напомнить миру о том, какую угрозу несет ЯО. Нужно действовать уже сейчас.

«Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне», — предложил Колесник.

Депутат считает, что если провести такие испытания, то каждый житель мира задумается о том, насколько опасно ядерное оружие.

Ранее зампредсовбеза России Дмитрий Медведев сказал, что ядерный конфликт никому не нужен. Но это не значит, что терпение у РФ бесконечное.