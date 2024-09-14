В Госдуме предложили «где-нибудь» произвести ядерный взрыв
Депутат ГД Колесник: надо где-нибудь произвести ядерный взрыв
Фото - © Андрей Аркуша / Фотобанк Лори
Депутат российской Государственной думы Андрей Колесник предложил отказаться от следования запрету на проведение ядерных испытаний. Об этом сообщает «Подъем».
Парламентарий считает, что, если провести ядерные испытания, это позволит напомнить миру о том, какую угрозу несет ЯО. Нужно действовать уже сейчас.
«Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне», — предложил Колесник.
Депутат считает, что если провести такие испытания, то каждый житель мира задумается о том, насколько опасно ядерное оружие.
Ранее зампредсовбеза России Дмитрий Медведев сказал, что ядерный конфликт никому не нужен. Но это не значит, что терпение у РФ бесконечное.