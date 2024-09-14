Медведев: ядерный конфликт никому не нужен

Запад думает, что Россия блефует угрозами применить ядерное оружие. Конфликт с использованием ЯО действительно никому не нужен, поскольку это плохая история с тяжелейшим исходом, но не стоит надеяться на вечное терпение Кремля, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Именно из-за опасных последствий применения ядерного оружия Россия до сих пор не прибегла к нему, хоть и могла это сделать. Причем предпосылки к применению ЯО действительно были, например, при атаке ВСУ на Курск. Однако Кремль проявляет терпение, поскольку использование такого оружия приведет к необратимым последствиям, добавил зампред.

Однако Западу нужно понять, что терпение однажды у России кончится. Тогда Москва может применить новые средства доставки в неядерном оснащении.

«И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте», — написал Медведев.

Ранее отставной полковник Виктор Баранец заявил, что РФ может рассмотреть возможность использования тактического ядерного оружия, если Североатлантический альянс все же отправит свои войска на Украину. Аналогичным образом Кремль может поступить и в случае нападения противника на свою территорию.